Роналдиньо стал злоупотреблять алкоголем после смерти матери

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Легендарный бразильский футболист Роналдиньо столкнулся с проблемами с алкоголем, пишет Marca.

По сведениям издания, друзья бывшего полузащитника обеспокоены тем, что он стал злоупотреблять спиртными напитками.

Сообщается, что Роналдиньо начал заметно чаще пить после смерти своей матери. Женщина умерла около месяца назад из-за коронавируса.

40-летний бразилец завершил карьеру в 2018 году. Он выступал за "Гремио", ПСЖ, "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе".

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