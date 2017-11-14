Роналдиньо: "Стиль игры Коутиньо подходит "Барселоне"

Обладатель "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо высказался о возможном переходе полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону".

"Я считаю, что стиль его игры идеально подходит для "Барселоны", и я был бы рад видеть игрока такого уровня в футболке, которую носил я", - приводит слова бывшего футболиста, ныне работающего в структуре "сине-гранатовых", Yahoo Sport.

Напомним, Коутиньо не намерен покидать "Ливерпуль". | soccernews.ru