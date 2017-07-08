Роналдиньо сыграл в футбол в Пакистане

Известный бразильский футболист Роналдиньо принял участие в выставочном матче в Пакистане.

Видео: Роналдиньо в Пакистане.

James brilliantly saves Ronaldinho penalty & then denies him from following up #UniteForFootball pic.twitter.com/xQEwUbJKDu — Bilal Sulehri (@sulehri) 8 июля 2017 г.

Этот матч был организована для популяризации футбола в стране. В поединке также приняли участие Райан Гиггз, Николя Анелька и Дэвид Джеймс. | http://soccernews.ru