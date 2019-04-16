Роналдиньо: "Тоттенхэм" способен побеждать лучших, почему бы им не выиграть Лигу Чемпионов?"

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом".

Напомним, что в первой игре в Лондоне "шпоры" одержали победу со счётом 1:0.

"Тоттенхэм" способен побеждать лучших. Результат первого матча с "Манчестер Сити" доказывает это. Почему бы им не выиграть Лигу Чемпионов? Ведь они ранее никогда не добивались триумфа в этом турнире, а любая команда когда-то должна сделать это впервые", - приводит слова Роналдиньо Goal.com.

Матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" состоится завтра, 17 апреля, в 22:00 по московскому времени.

Победитель этой пары в полуфинале ЛЧ сыграет с "Ювентусом" или "Аяксом".

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