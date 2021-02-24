Роналдиньо трогательно высказался о смерти мамы от коронавируса



Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал смерть своей матери Мигелины Элои Дос Сантос.

"Я и моя семья благодарят всех за любовь и поддержку, которые мы получили в это трудное время. Моя мама всегда нас вдохновляла и была источников радости для всех, кто ее знал. Мы всегда будем помнить ее свет в нашей жизни. Мы продолжим идти вперед благодаря силе, которую она дала нам. Спасибо", - написал Роналдиньо на своей странице в Instagram.

Мигелина скончалась в возрасте 71 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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