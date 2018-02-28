Роналдиньо: "В этом сезоне Кейн вышел на новый уровень"

Легендарный бразилец Роналдиньо расхвалил форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"Харри Кейн уже продолжительное время является прекрасным игроком, но в этом сезоне он, без сомнений, вышел на новый уровень. Сейчас он играет на том уровне, при котором его был бы рад заполучить каждый клуб планеты. "Барселона", "Реал", "Манчестер Сити" - не важно, насколько сильна команда, теперь это один из тех немногих футболистов, для которого любой клуб был бы рад освободить место.

За последние трансферные периоды мы увидели, что крупнейшие клубы Европы платят столько, сколько необходимо для подписания лучших в мире игроков. На данный момент существует, возможно, 4-5 клубов, которые могут заплатить любую сумму за желаемого футболиста" - приводят слова Роналдиньо английские СМИ.

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