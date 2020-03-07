Роналдиньо во второй раз арестовали в Парагвае
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо снова угодил за решётку, сообщает Globo Esporte.
Напомним, что экс-полузащитника "Барселоны" арестовали в среду вечером по подозрению в использовании поддельных документов, однако в скором времени его отпустили.
Роналдиньо и его брат Роберто хотели вернуться на родину. Узнав об этом, прокуратура Парагвая ходатайствовала о повторном аресте подозреваемых.
В прошлом году у победителя ЧМ-2002 изъяли паспорт гражданина Бразилии в рамках уголовного производства, касающегося нанесения ущерба экологии страны, поэтому его приезд в другое государство вызвал вопросы.
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