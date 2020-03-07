Роналдиньо во второй раз арестовали в Парагвае

Теги барселонабразилияроналдиньо

Роналдиньо во второй раз арестовали в Парагвае

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо снова угодил за решётку, сообщает Globo Esporte.

Напомним, что экс-полузащитника "Барселоны" арестовали в среду вечером по подозрению в использовании поддельных документов, однако в скором времени его отпустили.

Роналдиньо и его брат Роберто хотели вернуться на родину. Узнав об этом, прокуратура Парагвая ходатайствовала о повторном аресте подозреваемых.

В прошлом году у победителя ЧМ-2002 изъяли паспорт гражданина Бразилии в рамках уголовного производства, касающегося нанесения ущерба экологии страны, поэтому его приезд в другое государство вызвал вопросы.

Не пропустите: "Барселона" организовывает матч звёзд в честь Роналдиньо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сотрудника РФС Берова выписали из больницы. У него был коронавирус

Сотрудника РФС Берова выписали из больницы. У него был коронавирус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 38 90
2 Сантос Сантос 38 74
3 Палмейрас Палмейрас 38 74
4 Гремио Гремио 38 65
5 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 64
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 63
7 Интернасьонал Интернасьонал 38 57
8 Коринтианс Коринтианс 38 56
9 Форталеза Форталеза 38 53
10 Гоияс Гоияс 38 52
11 Байя Байя 38 49
12 Васко да Гама Васко да Гама 38 49
13 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 48
14 Флуминенсе Флуминенсе 38 46
15 Ботафого Ботафого 38 43
16 Сеара Сеара 38 39
17 Крузейро Крузейро 38 36
18 КСА КСА 38 32
19 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 32
20 Аваи Аваи 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов