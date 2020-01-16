Роналдиньо вспомнил о том, как начинал форвард Лионель Месси

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Роналдиньо вспомнил о том, как начинал форвард Лионель Месси

Экс-игрок "Барселоны" Роналдиньо рассказал, как начинал нападающий Лионель Месси в каталонском клубе. Об этом сообщает Panenka.

"Когда я приехал в "Барсу", все говорили о талантливом ребенке. Мы начали играть вместе и сразу подружились, хорошо ладили друг с другом. Мне посчастливилось отдать Лео пас, когда он забивал свой первый гол за "Барселону".

Мы всегда были близки с Месси. Я учил его португальскому, а он меня испанскому", - сказал Роналдиньо.

32-летний Месси играетт за "Барселону" с 2003 года. Испанец является шестикратным обладателем "Золотого мяча".

А еще: Месси: "Я никогда не жаловался на фолы"| http://soccernews.ru

 
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Комментарии

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morozovkonstan

Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/uzevs

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