Роналдиньо вспомнил о том, как начинал форвард Лионель Месси

Экс-игрок "Барселоны" Роналдиньо рассказал, как начинал нападающий Лионель Месси в каталонском клубе. Об этом сообщает Panenka.

"Когда я приехал в "Барсу", все говорили о талантливом ребенке. Мы начали играть вместе и сразу подружились, хорошо ладили друг с другом. Мне посчастливилось отдать Лео пас, когда он забивал свой первый гол за "Барселону".

Мы всегда были близки с Месси. Я учил его португальскому, а он меня испанскому", - сказал Роналдиньо.

32-летний Месси играетт за "Барселону" с 2003 года. Испанец является шестикратным обладателем "Золотого мяча".

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