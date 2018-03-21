Роналдиньо вступил в партию, выступающую за принудительное лечение геев



Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо вошел в состав Бразильской республиканской партии, сообщает Diario Sport.

Эта партия придерживается защите традиционных семейных ценностей, противостоит абортам и гомосексуальным бракам, а также выступает за принудительное лечение геев.

Ожидается, что 38-летний Роналдиньо в следующем году будет баллотироваться на парламентских выборах в качестве кандидата в Сенат или Национальный конгресс.

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