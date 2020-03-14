Роналдиньо выиграл тюремный турнир по мини-футболу, сделав в финале 11 голевых действий

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Роналдиньо выиграл тюремный турнир по мини-футболу, сделав в финале 11 голевых действий

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо стал главным героем финала турнира, который прошёл в парагвайской тюрьме.

Экс-полузащитник "Барселоны" забил 5 голов и сделал 6 ассистов в решающем матче соревнования по мини-футболу.

В итоге команда Роналдиньо выиграла со счётом 11:2 и получила в качестве приза 16-килограммового поросёнка.

Не пропустите: Опубликовано первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме. | http://soccernews.ru
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