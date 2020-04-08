Роналдиньо выпустили из парагвайской тюрьмы

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы под залог, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, экс-футболист выплатит суду залог в размере 1,6 миллиона евро. Бразилец и его брат будут находиться в гостинице города Асунсьон под домашним арестом. В судебных разбирательствах они будут участвовать по видеосвязи.

Напомним, что Роналдиньо был арестован за то, что пересек парагвайскую границу по поддельному паспорту. Настоящий паспорт у него отобрали в Бразилии из-за неуплаты штрафа за нанесения ущерба окружающей среде.

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