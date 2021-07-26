Роналдиньо высказался о будущем Месси в "Барселоне"

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Роналдиньо высказался о будущем Месси в "Барселоне"Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Экс-футболист "Барселоны" Роналдиньо поделился мнением о будущем аргентинского форварда Лионеля Месси в каталонском клубе.

– У "Барсы" есть некоторые проблемы...

– Надеюсь, они все их решат.

– Что насчет Месси?

– Он должен остаться. Он – история "Барсы", – заявил легендарный бразилец для Tuttomercatoweb.

Напомним, что контракт Месси с "Барселоной" истек 30 июня, а о новом соглашении до сих пор объявлено не было.

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