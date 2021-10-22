Роналдиньо высказался о переходе Месси в ПСЖ

Теги псжбарселонароналдиньолионель месси

Роналдиньо высказался о переходе Месси в ПСЖ

Фото инстаграм Роналдиньо

Бывший полузащитник ПСЖ и "Барселоны" Роналдиньо рассказал о своём отношении к переходу нападающего Лионеля Месси из каталонского в парижский клуб.

"Не думал, что Месси окажется в ПСЖ. Конечно, они могут стремиться к победе в Лиге Чемпионов. Когда в команде собраны такие футболисты, невозможно не думать, что впереди её ждет что-то важное", - цитирует Роналдиньо Le Parisien.

В августе 34-летний Месси ушёл из "Барсы" в ПСЖ на правах свободного агента. В составе парижан форвард забил 3 гола в 6 матчах.

Не пропустите: Рамос может дебютировать за ПСЖ в ноябре. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Лион" готовит новое предложение по трансферу Азмуна

"Лион" готовит новое предложение по трансферу Азмуна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов