Роналдиньо высказался о переходе Месси в ПСЖ

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Бывший полузащитник ПСЖ и "Барселоны" Роналдиньо рассказал о своём отношении к переходу нападающего Лионеля Месси из каталонского в парижский клуб.

"Не думал, что Месси окажется в ПСЖ. Конечно, они могут стремиться к победе в Лиге Чемпионов. Когда в команде собраны такие футболисты, невозможно не думать, что впереди её ждет что-то важное", - цитирует Роналдиньо Le Parisien.

В августе 34-летний Месси ушёл из "Барсы" в ПСЖ на правах свободного агента. В составе парижан форвард забил 3 гола в 6 матчах.

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