Роналдиньо: "Я бы хотел продолжать играть рядом с Месси"

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Роналдиньо: "Я бы хотел продолжать играть рядом с Месси"

Экс-игрок "Барселоны" Роналдиньо жалеет, что так мало поиграл с Лионелем Месси.

"Я бы хотел продолжать играть рядом с Месси. Мы провели недостаточно времени вместе на поле. Он был очень молод, я бы хотел снова сыграть с ним на поле" - приводит слова Роналдиньо Goal.com.

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