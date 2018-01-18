Роналдиньо: "Я делал то, что больше всего любил, в течение 20 лет карьеры"

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Роналдиньо: "Я делал то, что больше всего любил, в течение 20 лет карьеры"

Легендарный бразилец Роналдиньо опубликовал письмо, посвященное завершению его карьеры.

"Спасибо тебе, Боже, за данную жизнь, семью, друзей и мою первую профессию. После почти трех декад, посвященных футболу, прощаюсь с моей самой большой, реализованной мечтой. Я делал то, что больше всего любил, в течение 20 лет профессиональной карьеры и 10 лет базовой подготовки.

Я интенсивно проживал мечту ребенка. Каждое мгновение, путешествия, поражения, дорога в раздевалку, национальный гимн, выход на поле, бутсы, в которых играл, красивые и плохие удары, полученные награды, звезды, с которыми я играл и которыми восхищался, а также те, которых знаю только с Playstation, но которыми восхищаюсь до сих пор. Все было невероятно... На пути ко всему этому меня поддерживали отец и моя семья. Это была командная работа, которая превратилась в очень красивую историю.

Вы знаете, я застенчивый и не люблю много говорить, но должен сказать со всей душой, от сердца, что очень благодарен за помощь всем: тренерам, физиотерапевтам, руководству и членам клубов, болельщикам моих команд и соперников, водителям автобусов, ребятам, подающим мячи, судьям и прессе. Мы вместе написали эту историю. Без вас это было бы невозможно.

В марте мы сообщим, как будет проходить мое прощание с футболом и чем займусь в будущем. Сейчас я хотел бы выразить свою благодарность. Спасибо партнерам за победы! Спасибо за все сообщения и поддержку! Обнимаю вас крепко. Я был очень счастлив, когда сделал из футбола свою профессию и жизнь", – написал Роналдиньо в Instagram.

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