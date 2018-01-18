Роналдиньо: "Я делал то, что больше всего любил, в течение 20 лет карьеры"
Легендарный бразилец Роналдиньо опубликовал письмо, посвященное завершению его карьеры.
"Спасибо тебе, Боже, за данную жизнь, семью, друзей и мою первую профессию. После почти трех декад, посвященных футболу, прощаюсь с моей самой большой, реализованной мечтой. Я делал то, что больше всего любил, в течение 20 лет профессиональной карьеры и 10 лет базовой подготовки.
Я интенсивно проживал мечту ребенка. Каждое мгновение, путешествия, поражения, дорога в раздевалку, национальный гимн, выход на поле, бутсы, в которых играл, красивые и плохие удары, полученные награды, звезды, с которыми я играл и которыми восхищался, а также те, которых знаю только с Playstation, но которыми восхищаюсь до сих пор. Все было невероятно... На пути ко всему этому меня поддерживали отец и моя семья. Это была командная работа, которая превратилась в очень красивую историю.
Вы знаете, я застенчивый и не люблю много говорить, но должен сказать со всей душой, от сердца, что очень благодарен за помощь всем: тренерам, физиотерапевтам, руководству и членам клубов, болельщикам моих команд и соперников, водителям автобусов, ребятам, подающим мячи, судьям и прессе. Мы вместе написали эту историю. Без вас это было бы невозможно.
В марте мы сообщим, как будет проходить мое прощание с футболом и чем займусь в будущем. Сейчас я хотел бы выразить свою благодарность. Спасибо партнерам за победы! Спасибо за все сообщения и поддержку! Обнимаю вас крепко. Я был очень счастлив, когда сделал из футбола свою профессию и жизнь", – написал Роналдиньо в Instagram.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|23
|62
|2
|Манчестер Юнайтед
|23
|50
|3
|Ливерпуль
|23
|47
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Тоттенхэм
|23
|44
|6
|Арсенал Лондон
|23
|39
|7
|Бернли
|23
|34
|8
|Лестер Сити
|23
|31
|9
|Эвертон
|23
|27
|10
|Уотфорд
|23
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|25
|12
|Кристал Пэлас
|23
|25
|13
|Борнмут
|23
|24
|14
|Хаддерсфилд Таун
|23
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|23
|17
|Саутгемптон
|23
|21
|18
|Сток Сити
|23
|20
|19
|Вест Бромвич Альбион
|23
|19
|20
|Суонси Сити
|23
|17