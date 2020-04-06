Роналдиньо записал обращение из тюрьмы вместе с экс-полицейским

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Роналдиньо записал обращение из тюрьмы вместе с экс-полицейским

Бывший игрок сборной Бразилии Роналдиньо, который сейчас находится в тюрьме в Парагвае по по подозрению в подделке документов, записал видеообращение вместе с приятелем по имени Пабло. Об этом сообщает Globoesporte.

"Привет всем, привет семье Мораеса! Я нахожусь здесь со своим товарищем по команде, нападающим Пабло. Он играет очень хорошо. У нас грозный тандем на поле! Скоро мы вновь сыграем", - сказал Роналдиньо.

Пабло Сезар Мораес - бывший полицейский, который находится в тюрьме с сентября 2019. Он подозревается в участии в ОПГ по "прикрытию" наркотарговцев в Парагвае.

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