Роналдиньо запретили выезжать из Бразилии. Недвижимость игрока арестована

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Роналдиньо запретили выезжать из Бразилии. Недвижимость игрока арестована

Проблемы легендарного бразильского футболиста Роналдиньо с законом продолжают усугубляться.

В 2015 году суд оштрафовал "Зубастика" и его брата Роберто де Ассиса на 2,3 миллиона евро за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри.

Однако Роналдиньо и его родственник предпочли постановление суда проигнорировать. Это привело к новым санкциям в отношении них.

Как сообщает Reuters, власти Бразилии запретили культовому полузащитнику выезжать из страны, а также арестовали 57 принадлежащих ему объектов недвижимости.

Не пропустите: Бывшая жена Роналдиньо подала в суд на футболиста. | http://soccernews.ru
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