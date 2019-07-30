Роналдиньо запретили выезжать из Бразилии. Недвижимость игрока арестована
Проблемы легендарного бразильского футболиста Роналдиньо с законом продолжают усугубляться.
В 2015 году суд оштрафовал "Зубастика" и его брата Роберто де Ассиса на 2,3 миллиона евро за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри.
Однако Роналдиньо и его родственник предпочли постановление суда проигнорировать. Это привело к новым санкциям в отношении них.
Как сообщает Reuters, власти Бразилии запретили культовому полузащитнику выезжать из страны, а также арестовали 57 принадлежащих ему объектов недвижимости.
Не пропустите: Бывшая жена Роналдиньо подала в суд на футболиста. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ювентус" и "Эвертон" согласовали сумму трансфера нападающего Мойсе Кина
-
Зидан будет на обложке FIFA 20 Ultimate Edition
-
Мостовой высказался об уходе Фернандо из "Спартака"
-
"Ростов" ответил на предложение нападающего брестского "Динамо" Милевского
-
Главный тренер "Крыльев Советов" прокомментировал решение Самедова завершить карьеру
-
Каррера рассказал, что думает о Самедове
-
В "Енисее" прокомментировали оскорбление игрока клуба по национальному признаку
-
Медведев: "Малкома сравнивать с Марадоной некорректно, но с Мбаппе реально"
-
Стало известно, когда Шюррле подпишет контракт со "Спартаком"
-
"Кристал Пэлас" готов предложить ЦСКА за Чалова 15 миллионов евро
-
Обляков, Сафонов, Влашич и Кварацхелия вошли в топ-50 талантов по версии УЕФА
-
1
"Манчестер Сити" вернулся в борьбу за Жоау Канселу
-
Самедов: "Я готов занять пост спортивного директора "Спартака"
-
6
"Эвертон" перебил предложение "Зенита" по Малкому
-
Черчесов прокомментировал решение Самедова завершить карьеру
-
Опубликована символическая сборная третьего тура РПЛ по версии WhoScored
-
Роналдиньо запретили выезжать из Бразилии. Недвижимость игрока арестована
-
Официально: Фернандо покинул "Спартак"
-
2
Роналду: "Я скучаю по Марсело"
-
Моуринью: "Не могу наслаждаться жизнью без футбола"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Палмейрас
|38
|80
|2
|Сантос
|38
|71
|3
|Фламенго
|38
|71
|4
|Атлетико Минейро
|38
|62
|5
|Ботафого
|38
|59
|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
|51
|13
|Флуминенсе
|38
|50
|14
|Спорт Ресифе
|38
|47
|15
|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
|45
|17
|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
|37
|19
|Санта Крус
|38
|31
|20
|Америка Минейро
|38
|28