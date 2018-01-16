

Бразильский полузащитник Роналдиньо принял решение о завершении карьеры.

"Роналдиньо завершил карьеру. Это конец. Может быть, после Чемпионата Мира-2018 мы организуем какое-то мероприятие по этому поводу", - сказал брат игрока Роберто де Ассис Морейра.

Стоит отметить, что в последний раз бразилец выходил на поле в сентябре 2015 года.

37-летний Роналдиньо за свою карьеру выступал за "Гремио", ПСЖ, "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе". За сборную Бразилии сыграл 97 матчей и забил 33 гола. Двукратный чемпион Испании, чемпион Италии, двукратный обладатель Суперкубка Испании, обладатель Кубка Либертадорес, обладатель Кубка Судамерикана, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Кубка Южной Америки, обладатель Кубка Конфедераций, Чемпион Мира.

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