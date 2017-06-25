Роналдиньо Зидану: "Был счастлив играть против одного из лучших игроков мира всех времен"

Теги роналдиньозинедин зидан

Роналдиньо Зидану: "Был счастлив играть против одного из лучших игроков мира всех времен"Обладатель "Золотого мяча" 2005 года Роналдиньо поздравил главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана с его днем рождения, которое он отметил в пятницу.

Так, в своем инстаграме бразилец написал: "С днем рождения, мой друг. Ты один из тех, с кем мне было очень приятно играть на поле. Иногда выигрывая, а иногда проигрывая, я всегда был счастлив играть против одного из лучших игроков мира всех времен. Поздравляю также с твоей невероятной карьерой тренера. Ты - отличный чемпион, который понимает команду и знает, как ею управлять".

Напомним, также Роналдиньо поздравил Месси с юбилеем. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов