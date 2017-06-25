Роналдиньо Зидану: "Был счастлив играть против одного из лучших игроков мира всех времен"

Обладатель "Золотого мяча" 2005 года Роналдиньо поздравил главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана с его днем рождения, которое он отметил в пятницу.

Так, в своем инстаграме бразилец написал: "С днем рождения, мой друг. Ты один из тех, с кем мне было очень приятно играть на поле. Иногда выигрывая, а иногда проигрывая, я всегда был счастлив играть против одного из лучших игроков мира всех времен. Поздравляю также с твоей невероятной карьерой тренера. Ты - отличный чемпион, который понимает команду и знает, как ею управлять".

Напомним, также Роналдиньо поздравил Месси с юбилеем. | soccernews.ru