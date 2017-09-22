Роналдо адресовал слова похвалы Майоралю

Бывший нападающий мадридского "Реала" Роналдо доволен тем, как играет молодой талант "сливочных" Борха Майораль.

"Майораль показал феноменальную игру в матче с "Реалом Сосьедад". Он демонстрирует отличный футбол. В "Реале" есть много футболистов, способных забивать. А если появится какая-нибудь проблема, на поле выйду я", - сказал он.

В трех матчах чемпионата Испании форвард стал автором одного гола.

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