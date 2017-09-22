Роналдо адресовал слова похвалы Майоралю

Теги реал мадридборха майоральроналдо

Роналдо адресовал слова похвалы МайоралюБывший нападающий мадридского "Реала" Роналдо доволен тем, как играет молодой талант "сливочных" Борха Майораль.

"Майораль показал феноменальную игру в матче с "Реалом Сосьедад". Он демонстрирует отличный футбол. В "Реале" есть много футболистов, способных забивать. А если появится какая-нибудь проблема, на поле выйду я", - сказал он.

В трех матчах чемпионата Испании форвард стал автором одного гола. 

Читайте: Зидан: "Майораль сыграл феноменально" | http://soccernews.ru

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