Роналдо будет участвовать в церемонии закрытия Кубка конфедераций
Легендарный бразильский футболист Роналдо примет участие в торжественной церемонии закрытия Кубка конфедераций-2017
"Я очень рад вернуться на Кубок конфедераций. Но ещё более важно приехать в Россию и увидеть, что всё здесь на турнире отлично организовано. И поэтому у меня нет никаких сомнений, что в следующем году ваша страна проведёт великолепный чемпионат мира", - приводят слова Роналдо российские СМИ.
Напомним, что церемония состоится за 45 минут до начала финального матча Чили - Германия (2 июля). | http://soccernews.ru
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|Группа A
|М
|О
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|Португалия
|3
|7
|2
|Мексика
|3
|7
|3
|Россия
|3
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Чили
|3
|5
|3
|Австралия
|3
|2
|4
|Камерун
|3
|1