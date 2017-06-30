Роналдо будет участвовать в церемонии закрытия Кубка конфедераций

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Роналдо будет участвовать в церемонии закрытия Кубка конфедераций

Легендарный бразильский футболист Роналдо примет участие в торжественной церемонии закрытия Кубка конфедераций-2017

"Я очень рад вернуться на Кубок конфедераций. Но ещё более важно приехать в Россию и увидеть, что всё здесь на турнире отлично организовано. И поэтому у меня нет никаких сомнений, что в следующем году ваша страна проведёт великолепный чемпионат мира", - приводят слова Роналдо российские СМИ.

Напомним, что церемония состоится за 45 минут до начала финального матча Чили - Германия (2 июля). | http://soccernews.ru

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