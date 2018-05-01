Роналдо: "Чемпионский коридор для "Барселоны"? Это вовсе не проблема"

Теги роналдобарселонареал мадрид

Роналдо: "Чемпионский коридор для "Барселоны"? Это вовсе не проблема"Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо прокомментировал ситуацию с чемпионским коридором для каталонской "Барселоны".

"Чемпионский коридор для "Барсы"? Необходимо следовать правилам. Если нет необходимости делать этого, то это не проблема. Но в футболе пытаются создать проблему между игроками. Однако это не влияет на них, это вопрос больше политического характера, полемика создается искусственно. Я был бы не прочь сделать коридор, но я тоже много раз его не делал, так что это не проблема. Он не несет большого значения, так как признание команда получает своей победой в чемпионате. Есть коридор или нет - я думаю, что это не проблема", - цитирует бывшего футболиста AS.

Напомним, Роналдо назвал главных фаворитов Чемпионата Мира. | soccernews.ru

комментарии
Кристина Роналдовна

Если я встану в коридор, то не видать мне ЗМ

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 35 59
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 35 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
Полная таблица

топ-5 тегов