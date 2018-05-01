Роналдо: "Чемпионский коридор для "Барселоны"? Это вовсе не проблема"

Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо прокомментировал ситуацию с чемпионским коридором для каталонской "Барселоны".

"Чемпионский коридор для "Барсы"? Необходимо следовать правилам. Если нет необходимости делать этого, то это не проблема. Но в футболе пытаются создать проблему между игроками. Однако это не влияет на них, это вопрос больше политического характера, полемика создается искусственно. Я был бы не прочь сделать коридор, но я тоже много раз его не делал, так что это не проблема. Он не несет большого значения, так как признание команда получает своей победой в чемпионате. Есть коридор или нет - я думаю, что это не проблема", - цитирует бывшего футболиста AS.

Напомним, Роналдо назвал главных фаворитов Чемпионата Мира. | soccernews.ru