Роналдо дал совет Неймару

Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо дал совет форварду французского ПСЖ Неймару.

" Многие сравнивают его историю с моей травмой, которую я получил перед Чемпионата Мира 2002-го года, но это не совсем одно и то же. Я посоветовал бы ему сосредоточиться только на своем восстановлении и попытаться защитить себя от давления, насколько это возможно. Я уверен, что его восстановление будет идти быстрее моего. Его травма - очень неприятная, но я убежден, что он достигнет Чемпионата Мира ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, в ПСЖ уже приняли решение по будущему Неймара. | soccernews.ru