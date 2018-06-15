Роналдо: "Это большая честь выступить на открытии ЧМ-2018"

Бразилец Роналдо поделился эмоциями от вчерашнего открытия ЧМ-2018 в России.

По словам легенды футбола, он с большим удовольствием принял участие в церемонии открытия первенства.

"Для меня честь принять участие в этой красивой церемонии перед 80 тысячами болельщиков. Это было невероятно! Так принято ощутить энергию любителей футбола, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры. Спасибо вам! Поздравляю Россию и желаю удачи Бразилии", - написал Роналдо.

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