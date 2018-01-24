Роналдо: "Габриэл Жезус надолго станет "девяткой" в сборной Бразилии"



Легендарный бразильский форвард Роналдо похвалил своего соотечественника нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса.

"Я рад, что у Жезуса удачно складывается карьера в "Манчестер Сити". Он обладает талантом и упорством, умеет отдать пас и грамотно выбирает позицию в штрафной площадке. Я думаю, что Габриэл надолго станет "девяткой" в сборной Бразилии. Он демонстрирует отличную игру и Гвардиола доверяет ему. Меня радует тот факт, что еще один бразилец классно играет в Европе", - приводит слова Роналдо Globo Esporte.

В этом сезоне 20-летний Жезус провел за "Манчестер Сити" 27 матчей во всех турнирах и забил 10 голов. В данный момент форвард восстанавливается после травмы.

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