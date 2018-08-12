Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо госпитализирован в Испании, где он проводил свой отдых.

Так. по сведениям sport.es, известный в прошлом футболист поступил в одну из больниц Ибицы еще в пятницу вечером. Там бразильцу был поставлен диагноз - пневмония. Уже в субботу легендарный футболист был переведен по его же запросу в частную клинику Nuestra Señora del Rosario, где он и находится на текущий момент времени.

Напомним, Рамон Кальдерон сравнил Мбаппе с Роналдо. | soccernews.ru