Роналдо хочет купить футбольный клуб

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Роналдо хочет купить футбольный клуб

Легендарный бразильский форвард Роналдо хочет купить футбольный клуб из английского Чемпионшипа или испанской Сегунды.

"Думаю о покупке клуба второго дивизиона Англии или Испании. Хотелось бы сделать что-то новаторское. Считаю, я готов к вызову" - цитирует Роналдо Daily Mail.

41-летний футболист признался, что хотел бы сначала получить опыт работы в качестве руководителя футбольного клуба, а потом возглавить Федерацию футбола Бразилии.

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