Роналдо хочет купить футбольный клуб
Легендарный бразильский форвард Роналдо хочет купить футбольный клуб из английского Чемпионшипа или испанской Сегунды.
"Думаю о покупке клуба второго дивизиона Англии или Испании. Хотелось бы сделать что-то новаторское. Считаю, я готов к вызову" - цитирует Роналдо Daily Mail.
41-летний футболист признался, что хотел бы сначала получить опыт работы в качестве руководителя футбольного клуба, а потом возглавить Федерацию футбола Бразилии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|28
|62
|2
|Дерби Каунти
|28
|53
|3
|Астон Вилла
|28
|50
|4
|Кардифф Сити
|27
|50
|5
|Бристоль Сити
|28
|48
|6
|Шеффилд Юнайтед
|28
|46
|7
|Фулхэм
|28
|45
|8
|Мидлсбро
|28
|44
|9
|Брентфорд
|28
|43
|10
|Лидс Юнайтед
|28
|43
|11
|Престон Норт Энд
|28
|42
|12
|Ипсвич Таун
|28
|40
|13
|Норвич Сити
|28
|37
|14
|Ноттингем Форест
|28
|35
|15
|Миллуол
|28
|34
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|28
|33
|17
|Шеффилд Уэнсдэй
|27
|31
|18
|Рединг
|28
|29
|19
|Барнсли
|28
|27
|20
|Болтон Уондерерс
|28
|26
|21
|Халл Сити
|28
|25
|22
|Сандерленд
|28
|25
|23
|Бирмингем Сити
|28
|24
|24
|Бертон Альбион
|28
|24