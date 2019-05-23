Роналдо хочет переманить в "Вальядолид" звезду "Реала"

Председатель совета директоров "Вальядолида" Роналдо хочет усилить свою команду вингером "Реала" Винисиусом Жуниором.

По информации Sports.es, легендарный бразилец рассчитывает переманить соотечественника, пообещав ему стабильную игровую практику. Скорее всего, речь идёт об аренде.

Перспективы 18-летнего футболиста на "Сантьяго Бернабеу" пока неясны. После трансфера Эдена Азара он может стать игроком ротации.

В текущем сезоне Винисиус сыграл за "Реал" 31 матч, забил 3 гола и сделал 12 результативных передач.

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