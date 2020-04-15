Роналдо и Бекхэм хотят провести благотворительную игру между своими клубами

1 Теги дэвид бекхэминтер майамироналдореал вальядолид

Роналдо и Бекхэм хотят провести благотворительную игру между своими клубами

Легенды футбола Роналдо и Дэвид Бекхэм обсуждают возможность проведения благотворительной игры между своими клубами.

"Мы должны провести этот матч. Нужно собрать как можно больше средств тем, кто каждый день работает ради спасения жизни людей", - заявил Бекхэм в своем инстаграме.

Напомним, что Роналдо является владельцем испанского "Вальядолида", а Бекхэм - американского "Интер Майами".

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Комментарии

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Л.К

Красавцы)да уж,было время!смотрю на них и сразу ответку вспоминаю в манчестере!вот заруба была)такие игры на всю жизнь в памяти остаются!

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