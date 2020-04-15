Роналдо и Бекхэм хотят провести благотворительную игру между своими клубами
Легенды футбола Роналдо и Дэвид Бекхэм обсуждают возможность проведения благотворительной игры между своими клубами.
"Мы должны провести этот матч. Нужно собрать как можно больше средств тем, кто каждый день работает ради спасения жизни людей", - заявил Бекхэм в своем инстаграме.
Напомним, что Роналдо является владельцем испанского "Вальядолида", а Бекхэм - американского "Интер Майами".
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