Роналдо и Марадона повеселили соцсети своей реакцией на ведущую церемонии "The Best Award"

Теги диего марадонароналдо

Роналдо и Марадона повеселили соцсети своей реакцией на ведущую церемонии "The Best Award"Легенды мирового футбола Роналдо и Диего Армандо Марадона повеселили социальные сети своей реакцией на ведущую церемонии "The Best Award" Лейлу Анну Ли - британскую модель бразильского происхождения.

Напомним, Марадона дал совет Кейну. | soccernews.ru

комментарии
Умник

Нормальная реакция

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Пьянь

Кейт Абдо в качестве ведущей гораздо лучше была. https://prosport-ru.tsn.ua/sport/futbolnyh-fanatov-ocharovala-roskoshnaya-poliglotka-veduschaya-ceremonii-zolotogo-myacha-405161.html

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Strateg

завтыкали минимально)))

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