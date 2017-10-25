Роналдо и Марадона повеселили соцсети своей реакцией на ведущую церемонии "The Best Award"

Легенды мирового футбола Роналдо и Диего Армандо Марадона повеселили социальные сети своей реакцией на ведущую церемонии "The Best Award" Лейлу Анну Ли - британскую модель бразильского происхождения.

Напомним, Марадона дал совет Кейну. | soccernews.ru