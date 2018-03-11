Роналдо: "Икарди должен остаться в "Интере"

Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо высказался о возможном переходе форварда миланского "Интера" Мауро Икарди в мадридский "Реал".

" Насколько я знаю, Икарди очень комфортно в "Интере". Он - игрок, который нравится многим командам из-за того, как он выступает в Италии. Но фанаты любят его, и я думаю, что он должен остаться в "Интере ", - цитирует бывшего футболиста fichajes.com.

Напомним, Роналдо дал совет Неймару. | soccernews.ru