Роналдо: "Интер" может стать чемпионом Италии"

Бывший нападающий "Интера" Роналдо считает, что миланский клуб может стать победителем Серии А.

"Интер" заслуженно лидирует в Серии А. Уверен, что они могут выиграть скудетто. "Интер" показывает прекрасный футбол. Мне нравится, как работает с командой Лучано Спаллетти. Я точно посмотрю матч "Ювентус" - "Интер". Это классическое противостояние. У меня много приятных воспоминаний о нем", - приводит слова Роналдо Football Italia.

Матч "Ювентус" - "Интер" состоится 9 декабря и начнется в 22:45.

После 15 туров "Интер" лидирует в Серии А и на два очка опережает идущий третьим "Ювентус".

Не пропустите: Турнир прогнозов: анонс 24 тура. | http://soccernews.ru