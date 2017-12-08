Роналдо: "Интер" может стать чемпионом Италии"

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Роналдо: "Интер" может стать чемпионом Италии"

Бывший нападающий "Интера" Роналдо считает, что миланский клуб может стать победителем Серии А.

"Интер" заслуженно лидирует в Серии А. Уверен, что они могут выиграть скудетто. "Интер" показывает прекрасный футбол. Мне нравится, как работает с командой Лучано Спаллетти. Я точно посмотрю матч "Ювентус" - "Интер". Это классическое противостояние. У меня много приятных воспоминаний о нем", - приводит слова Роналдо Football Italia.

Матч "Ювентус" - "Интер" состоится 9 декабря и начнется в 22:45.

После 15 туров "Интер" лидирует в Серии А и на два очка опережает идущий третьим "Ювентус".

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