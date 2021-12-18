Роналдо купил бразильский клуб за 70 миллионов долларов

Фото: инстаграм Роналдо/Автор неизвестен

Легендарный нападающий Роналдо стал владельцем бразильского "Крузейро", сообщает Itatitaia.

По сведениям источника, бразилец заплатил 70,2 миллиона долларов за 90 процентов акций клуба. Часть из этой сумма пошла на выплату долгов клуба.

45-летний Роналдо в бытность футболистом выступал за "Крузейро" с 1993 по 1994 год. Затем он играл за ПСВ, "Барселону", "Интер", "Реал", "Милан" и "Коринтианс".

Стоит отметить, что в 2018 году Роналдо купил 51 процент акций испанского "Вальядолида".

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