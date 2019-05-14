Роналдо: "Люди отстаивают права чёрных и геев, почему никто не защищает толстых?"

Легендарный бразильский форвард Роналдо рассказал, насколько его волновали в бытность футболиста упрёки из-за лишнего веса.

"Люди реагируют на разные вещи. Они отстаивают права многих категорий. Например, чёрных или геев. Но почему никто не защищает толстых? Я не помню, чтобы кто-то заступался за меня. Впрочем, я не волнуюсь из-за этого", - приводит слова Роналдо Mundo Deportivo.

42-летний нападающий в течение карьеры выступал за "Крузейро", ПСВ, "Барселону", "Интер", "Реал", "Милан" и "Коринтианс". За сборную Бразилии сыграл 98 матчей и забил 62 гола.

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