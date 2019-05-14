Роналдо: "Люди отстаивают права чёрных и геев, почему никто не защищает толстых?"

9 Теги роналдобразилия

Роналдо: "Люди отстаивают права чёрных и геев, почему никто не защищает толстых?"

Легендарный бразильский форвард Роналдо рассказал, насколько его волновали в бытность футболиста упрёки из-за лишнего веса.

"Люди реагируют на разные вещи. Они отстаивают права многих категорий. Например, чёрных или геев. Но почему никто не защищает толстых? Я не помню, чтобы кто-то заступался за меня. Впрочем, я не волнуюсь из-за этого", - приводит слова Роналдо Mundo Deportivo.

42-летний нападающий в течение карьеры выступал за "Крузейро", ПСВ, "Барселону", "Интер", "Реал", "Милан" и "Коринтианс". За сборную Бразилии сыграл 98 матчей и забил 62 гола.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Зубастик не прав.Зачем мне лично отстаивать права всяких вонючих петушалд,аналд, пеналд и прочих гомосялд? А Роналдо и толстый - великий футболист.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Аналду, Петушалду, Хрыстя Пеналду и Извращенец, элитная, заднеприводная бригада фанатского корпуса Барселоны на этом сайте. Они настолько профессионалы своего дела, что что бы войти в роль, сами под хвост лупятся

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Карыч
Карыч

И гордятся этим! Почитай, сколько пафоса в речах петушалд! Гомо-секси путалонские...

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петушалду
петушалду

не чавкай когда сосёшь!

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Карыч
Карыч

Петушалду, не делись со мной своим опытом - сосёшь ты там или чмекаешь...мне это не надо. Поделись опытом с аналдой. А он тебя научит жёппу мать, а то воняешь сильно.

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петушалду
петушалду

пидор вонючий, соси и не отвлекайся!

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Карыч
Карыч

Во, гомик отозвался! Признаёт свою сучность (сущность). Хе-хе...

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петушалду
петушалду

педик, помой жопу себе и своему боху роналду, от вас ГОВНОЁБОВ сильно воняет говном ! АХАХАХАХАХАХА

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Карыч
Карыч

Пидарок, пока что от твоей жёппы разит петушалдами - твоими братьями. Ты и сам петушалду и признаёшься в этом постоянно. Только и можешь подхрюкивать и причмокивать. Хе -хе...

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