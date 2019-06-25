Роналдо: "Марадона или Месси? Такие сравнения несправедливы"

Легенда футбола Роналдо отказался сравнивать Лионеля Месси и Диего Марадону.

"Можно наугад выбрать одного из них и быть уверенным, что этот игрок забьет много голов. Они оба суперзвезды. Их сравнивать несправедливо, ведь это представители разных футбольных поколений. Но можно сказать одно - это два гения, навсегда вписавшие свои имена в историю футбола", - приводит слова Роналдо Besoccer.

Напомним, что Месси часто критикуют за отсутствие трофеев в составе сборной Аргентины, в то время как Марадона в свое время привел команду к победе на Чемпионате Мира.

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