Роналдо: "Марадона или Месси? Такие сравнения несправедливы"
Легенда футбола Роналдо отказался сравнивать Лионеля Месси и Диего Марадону.
"Можно наугад выбрать одного из них и быть уверенным, что этот игрок забьет много голов. Они оба суперзвезды. Их сравнивать несправедливо, ведь это представители разных футбольных поколений. Но можно сказать одно - это два гения, навсегда вписавшие свои имена в историю футбола", - приводит слова Роналдо Besoccer.
Напомним, что Месси часто критикуют за отсутствие трофеев в составе сборной Аргентины, в то время как Марадона в свое время привел команду к победе на Чемпионате Мира.
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