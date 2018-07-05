Роналдо: "Мбаппе - фантастический игрок, но он - француз"

Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо высказался о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе.

" Я желаю ему всего наилучшего, пока не встретятся Бразилия и Франция. Он - фантастический игрок, с великолепной скоростью и мощью, но... он - француз ", - приводит слова бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

На Чемпионате Мира Мбаппе отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей в 4 матчах.

Напомним, Роналдо встал на защиту Неймара. | soccernews.ru