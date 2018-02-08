Роналдо: "Месси или Роналду? Очень сложно ответить"

Теги криштиану роналдуроналдолионель месси

Роналдо: "Месси или Роналду? Очень сложно ответить"Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо не смог выбрать лучшего футболиста современности.

"Лионель Месси или Криштиану Роналду? Очень сложно ответить, потому что они оба - очень хороши, лучше всех. Я хотел бы сыграть с одним из них. Выбор очень сложный, я почти согласен с теми, кто принимал участие в голосовании за "Золотой мяч". Тот, кто выигрывал трофей в последние годы, заслуживал этого больше, нежели другие. Они оба - впечатляющие игроки", - цитирует бывшего футболиста Marca.

Напомним, Роналдо видит в Неймаре преемника Месси и Роналду. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов