Роналдо: "Месси или Роналду? Очень сложно ответить"

Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо не смог выбрать лучшего футболиста современности.

"Лионель Месси или Криштиану Роналду? Очень сложно ответить, потому что они оба - очень хороши, лучше всех. Я хотел бы сыграть с одним из них. Выбор очень сложный, я почти согласен с теми, кто принимал участие в голосовании за "Золотой мяч". Тот, кто выигрывал трофей в последние годы, заслуживал этого больше, нежели другие. Они оба - впечатляющие игроки", - цитирует бывшего футболиста Marca.

Напомним, Роналдо видит в Неймаре преемника Месси и Роналду. | soccernews.ru