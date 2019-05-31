Роналдо: "Месси - номер один. Такого игрока мы не увидим еще лет 20-30"

Теги барселоналионель мессироналдокилиан мбаппепсж

Роналдо: "Месси - номер один. Такого игрока мы не увидим еще лет 20-30"

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо заявил, что он восхищается игрой аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Месси, конечно, номер один в мире. Такого игрока мы не увидим еще лет 20-30. Также мне нравится наблюдать за игрой Азара, Неймара, Салаха, а также Мбаппе.

Что касается сравнений Килиана со мной, то подобное говорят о многих футболистах, которые похожи на меня. Они обладают отличной скоростью, техничные, умеют бить и контролировать мяч обеими ногами. Однако, я не люблю сравнения между игроками разных поколений, так как мы играет в разные времена", - цитирует Роналдо AS.

42-летний Роналдо за свою карьеру выступал за "Крузейро", ПСВ, "Барселону", "Интер", "Реал", "Милан" и "Коринтианс". За сборную Бразилии сыграл 98 матчей и забил 62 гола. Двукратный чемпион мира.

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