Роналдо может посодействовать переходу Неймара в "Реал"

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Роналдо может посодействовать переходу Неймара в "Реал"Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо может посодействовать переходу форварда французского ПСЖ Неймара в стан мадридского "Реала".

Как информирует El Mundo Deportivo, королевский клуб может задействовать своего бывшего футболиста, чтобы тот убедил своего звездного соотечественника принять предложение о переходе в самый титулованный клуб Европы. 

Напомним, Перес верит в возможность трансфера Неймара. | soccernews.ru

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