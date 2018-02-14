Роналдо может посодействовать переходу Неймара в "Реал"

Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо может посодействовать переходу форварда французского ПСЖ Неймара в стан мадридского "Реала".

Как информирует El Mundo Deportivo, королевский клуб может задействовать своего бывшего футболиста, чтобы тот убедил своего звездного соотечественника принять предложение о переходе в самый титулованный клуб Европы.

Напомним, Перес верит в возможность трансфера Неймара. | soccernews.ru