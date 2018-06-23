Роналдо на ЧМ-2018 работает над психологией Неймара

Легенда бразильского футбола Роналдо на ЧМ-2018 работает над психологией форварда "селесао" Неймара.

Как сообщает Marca, перед каждым матчем мундиаля "Зубастик" находится в расположении национальной сборной и старается путём личных бесед помочь нынешнему лидеру "пентакампеоне" обрести уверенность и правильно настроиться.

Отметим, что 26-летний Неймар на текущем ЧМ забил 1 гол в 2 играх.

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