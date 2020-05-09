Роналдо назвал 5 футболистов, которые должны были получить "Золотой мяч"

1 Теги роналдозолотой мячалессандро дель пьерораульпаоло мальдинифранческо тоттироберто карлос

Роналдо назвал 5 футболистов, которые должны были получить "Золотой мяч"

Легендарный бразильский футболист Роналдо поделился мыслями о том, кто должен был в своё время получить "Золотой мяч", который вручается лучшему игроку мира по итогам календарного года.

"Думаю, есть четыре футболиста, которые так и не взяли "Золотой мяч", хотя должны были. Это Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини, Франческо Тотти и Рауль. Я бы ещё добавил в этот список Роберто Карлоса, который дважды занимал второе место в голосовании после меня", - цитирует Роналдо Football Italia.

Напомним, что сам "Феномен" дважды выигрывал "Золотой мяч" - в 1997 и 2002 годах.

Дель Пьеро сделал себе имя в "Ювентусе", а Рауль и Карлос - в "Реале". Мальдини и Тотти вовсе свои карьеры провели в одной команде - "Милане" и "Роме" соответственно.  

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Всех этих людей плдвела скромность,а Тотти-преданность,так как он не играл в топ-клубе и выиграть ЗМ ему было почти нереально.

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