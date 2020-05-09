Роналдо назвал 5 футболистов, которые должны были получить "Золотой мяч"
Легендарный бразильский футболист Роналдо поделился мыслями о том, кто должен был в своё время получить "Золотой мяч", который вручается лучшему игроку мира по итогам календарного года.
"Думаю, есть четыре футболиста, которые так и не взяли "Золотой мяч", хотя должны были. Это Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини, Франческо Тотти и Рауль. Я бы ещё добавил в этот список Роберто Карлоса, который дважды занимал второе место в голосовании после меня", - цитирует Роналдо Football Italia.
Напомним, что сам "Феномен" дважды выигрывал "Золотой мяч" - в 1997 и 2002 годах.
Дель Пьеро сделал себе имя в "Ювентусе", а Рауль и Карлос - в "Реале". Мальдини и Тотти вовсе свои карьеры провели в одной команде - "Милане" и "Роме" соответственно.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14