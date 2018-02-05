Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо назвал действующего игрока, который похож на него.

"Мне нравится Мбаппе. Он напоминает мне меня же", - приводит слова известного в прошлом футболиста goal.com.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 15 мячей и сделал 13 результативных передач в 29 играх за ПСЖ.

Напомним, Роналдо считает, что Неймар сможет выиграть "Золотой мяч" в ПСЖ. | soccernews.ru