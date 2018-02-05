Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо назвал европейский клуб, за который он хотел бы выступить.

" Есть клубы, в которых мне хотелось бы играть. Одним из главных среди них является ПСЖ. Я много раз приезжал в Париж, моя жизнь столько раз пересекалась с этим городом, что я даже чувствую себя парижанином. Но у меня никогда не было такого шанса, я не получил от них предложения. Я играл в больших европейских клубах, но моя карьера привела меня только в Италию, Испанию и Нидерланды ", - цитирует бывшего футболиста SFR Sport.

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