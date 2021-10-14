Роналдо назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

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Роналдо назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Роналдо/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Реала" Роналдо выразил мнение, что "Золотой мяч" должен выиграть французский нападающий королевского клуба Карим Бензема.

"Моим фаворитом на "Золотой мяч" является Бензема. Карим - просто зверь в последние 10 лет, а самое главное - он чемпион. Вы так не считаете?" – написал бразилец в своем инстаграме.

В нынешнем сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Золотой мяч должен быть Короля футбола, а не какой-то прошмандовке реаловской!

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