Роналдо назвал фаворитов предстоящего ЧМ

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Роналдо назвал фаворитов предстоящего ЧМОбладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

Бразилии и у Испании есть состав, который способен добиться победы. Германия тоже традиционно очень сильна. Также и Аргентина... У Франции есть молодая и талантливая команда. Но чтобы выиграть Чемпионат Мира, необходимо учитывать множество факторов", - цитирует известного в прошлом бразильского футболиста TuttoMercatoWeb.

Напомним, Роналдо не исключает переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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