Роналдо назвал фаворитов предстоящего ЧМ

Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

"У Бразилии и у Испании есть состав, который способен добиться победы. Германия тоже традиционно очень сильна. Также и Аргентина... У Франции есть молодая и талантливая команда. Но чтобы выиграть Чемпионат Мира, необходимо учитывать множество факторов", - цитирует известного в прошлом бразильского футболиста TuttoMercatoWeb.

Напомним, Роналдо не исключает переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru