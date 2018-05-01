Роналдо назвал Иньесту лучшим испанским игроком в истории

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Роналдо назвал Иньесту лучшим испанским игроком в истории
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста не должен переживать из-за отсутствия в его послужном списке "Золотого мяча".

"Иньеста заслуживал "Золотой мяч", но он ему и не нужен. У него и так невероятный список трофеев в его замечательной карьере. Андрес является лучшим испанским футболистом в истории, я благодарю его за игру, мастерство и великодушие", – приводит слова Роналдо Sport.es.

Напомним, что 33-летний Иньеста принял решение покинуть "Барселону". По окончании сезона он перейдет в китайский клуб.

Не пропустите: Иньеста: "Я хочу закончить на мажорной ноте". | http://soccernews.ru

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