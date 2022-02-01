Роналдо назвал лучшего нападающего мира

Фото: инстаграм Бензема\Автор неизвестен

Экс-форвард мадридского "Реала" и "Барселоны" Роналдо назвал лучших нападающим мира на данный момент.

"Бензема, в этом нет никаких сомнений. За ним – Левандовски. Холанд станет первым номером, но эти двое лучше него в данный момент.

Мбаппе тоже очень силен. Я читал, что он подписал контракт с "Реалом" на 50 миллионов евро в год. Несомненно, мы играли не в то время", – сказал бразилец.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Бензема сыграл в 21-м матче, в которых забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

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