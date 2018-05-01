Роналдо назвал трех главных фаворитов Чемпионата Мира

Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо назвал трех главных фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Я видел матч Испании против Аргентины. Меня впечатлило то, как играла Испания. Чемпионат Мира выиграет Бразилия, Испания или Германия. Я видел, как Испания играла в футбол, будто в ее составе был Месси, они играли очень хорошо, очень быстро", - цитирует бывшего футболиста AS.

Напомним, Роналдо оценил игру Роналду. | soccernews.ru