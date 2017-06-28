Роналдо: "Не думаю, что существует команда, которая может обращаться с Роналду лучше, чем "Реал"

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Роналдо: "Не думаю, что существует команда, которая может обращаться с Роналду лучше, чем "Реал"

Экс-форвард "Реала" Роналдо считает, что Криштиану Роналду не покинет мадридский клуб.

"Я практически уверен, что Роналду останется в "Реале". Футболист, который забил 50 голов за сезон, не может просто взять и отказаться от всего этого. Великие игроки всегда принимают решения. Не знаю, каковы причины его дискомфорта в нынешней ситуации. Однако не думаю, что существует команда, которая может обращаться с Роналду лучше, чем "Реал" - приводят слова Роналдо Marca.

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