Роналдо не включил Криштиану Роналду в список игроков, которые ему нравятся

Бывший нападающий "Реала" и сборной Бразилии Роналдо назвал игроков, игра которых ему нравится. В их число не вошел португальский форвард Криштиану Роналду, который ранее играл за "Реал", а сейчас выступает за "Ювентус".

"Месси - номер один. Такие таланты появляются раз в 20-30 лет. Также мне нравятся Азар, Неймар и Салах. Конечно, мне нравится следить за игрой Мбаппе. Говорят, что он похож на меня. Он быстрый и отлично использует моменты. Килиан отлично двигается и классно бьет с обеих ног", - приводит слова Роналдо AS.

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