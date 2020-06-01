Роналдо не включил Криштиану Роналду в список игроков, которые ему нравятся

Теги лионель мессикриштиану роналдукилиан мбаппемохамед салахнеймарэден азар

Роналдо не включил Криштиану Роналду в список игроков, которые ему нравятся

Бывший нападающий "Реала" и сборной Бразилии Роналдо назвал игроков, игра которых ему нравится. В их число не вошел португальский форвард Криштиану Роналду, который ранее играл за "Реал", а сейчас выступает за "Ювентус".

"Месси - номер один. Такие таланты появляются раз в 20-30 лет. Также мне нравятся Азар, Неймар и Салах. Конечно, мне нравится следить за игрой Мбаппе. Говорят, что он похож на меня. Он быстрый и отлично использует моменты. Килиан отлично двигается и классно бьет с обеих ног", - приводит слова Роналдо AS.

Не пропустите: Роналду поделился видео красивого гола с тренировки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 30 мая

Главные новости дня: 30 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов